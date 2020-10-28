جامعة بنى سويف تحتل المركز الأول في العلوم الفيزيائية والهندسية محليا

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن حصد الجامعة المركز الأول في العلوم الفيزيائية محليا على 18 جامعة مصرية، كما حصلت على المرتبة 301-400 عالميًا في تصنيف التايمز البريطاني 2021، وللسنة الخامسة على التوالي تواصل جامعة بنى سويف نجاحاتها فى تاريخ الجامعات المصرية.



كما حققت جامعة بنى سويف المرتبة الأولى مع جامعة أسوان على مستوى الجامعات المصرية في العلوم الهندسية وعددها 14 جامعة مصرية.



وحققت المركز الثاني على الجامعات المصرية في علوم الحياة وعددها 15 جامعة مصرية وحصلت على المرتبة 501-600 على العالم. وحققت المركز العاشر على الجامعات المصرية في العلوم الصحية والطبية وعددها 14 جامعة مصرية فى وجاءت في المرتبة 601+ على العالم.



ويعتمد هذا التصنيف على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)؛ البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)؛ الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).



وأشار الدكتور منصور أن السبب تضافر الجهود أهم أسباب الحفاظ على المستوى العالمي لجامعة بنى سويف، مشيدًا بجهد الباحثين فى جميع المجالات من حيث عدد البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية وأيضا الاستشهادات النوعية فى المجالات المختلفة. كما وجه الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجهد المتواصل من اللجنة القومية للتصنيف وبنك المعرفة القائم على تدريب وتوصيل أفضل الخدمات البحثية والعلمية والمعرفية.

