أول تعليق من حازم إمام بعد تجديد عقده مع الزمالك

علق حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، على تجديد عقده مع القلعة البيضاء حتى صيف 2022.

وكان الزمالك قد أعلن تجديد عقد حازم إمام موسمين مقبلين حتى 2022، وينتهي عقد قائد الفريق الموسم الحالي، مما يعني انتهاء تعاقده بالفعل بعد مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي خاضها الفريق ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة.

وقام حازم إمام بالتعليق على تجديد عقده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي «انستجرام»، أنه سيظل في الزمالك لمدة سنتين مقبلتين، كما وجه الشكر لأمير مرتضى، المشرف العام علي كرة القدم واسماعيل يوسف قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر.

ويسعى الزمالك لتأمين بقاء جميع لاعبيه بتجديد عقودهم وذلك لتوفير الاستقرار الفني للفريق بالكامل.