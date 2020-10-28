3784 شخصا تطوعوا للتجارب السريرية.. وزيرة الصحة تستعرض مستجدات كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:03 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
محمد عوده
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس".

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى مشاركة مصر في تجربة التضامن السريرية لعلاجات "كوفيد - 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن مصر تُعد أول دولة شاركت فى التجربة فى إفريقيا، ويتم خلال هذه التجربة مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم الفاعلية فى معالجة "كوفيد - 19"، من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

المرحلة الثالثة للتجارب السريرية

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، أشارت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ هذه المرحلة، ومنها تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، وتخصيص الخط الساخن 15530، إلى جانب تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتليفزيون، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، تشجيعا للراغبين بالتطوع.

وقالت الوزيرة إن إجمالي من سجلوا للتطوع وصل إلى 3784 متطوعا، تلقى 3000 منهم التطعيم، لافتة إلى الاهتمام الدولي الخاص بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر، نظرًا لارتفاع القدرة الاستيعابية للتصنيع، بالإضافة إلى موقع مصر الذي يؤهلها بأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الإفريقية.

وحول موقف اللقاحات البحثية العالمية، أشارت الوزيرة إلى أن أعداد اللقاحات البحثية المسجلة حتى الآن للكورونا بالعالم، وصل إلى 321 لقاحا، يخضع 32 فقط منها لمرحلة التجارب السريرية.

تأثير جائحة كورونا على تغيير السياسات الصحية فى مصر

وتطرقت الوزيرة إلى تأثير جائحة كورونا على تغيير السياسات الصحية فى مصر، مشيرة إلى أنه تم تعديل العديد من السياسات الصحية فى مصر عقب مواجهة جائحة كورونا، حيث تم الاهتمام بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع، نظرا لتأثيرها القوى على تحسين صحة المصريين، وكذا الاهتمام بالسياسات بكبار السن، من خلال تنفيذ مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب زيادة كفاءة الأطباء العلمية والعملية من خلال تغيير منظومة التعليم الطبي المستمر وتنفيذ منصة إلكترونية للتدريب المستمر، والاهتمام بالدراسات الإكلينيكية والمشاركة فى تجربة التضامن مع منظمة الصحة العالمية، وتصميم ملف موحد لجميع بيانات مرضى "كوفيد - 19" وتفعيله على نظام إلكتروني.

وأشارت الوزيرة إلى الوضع الصحى فى عدد من المحافظات السياحية، منوهة بما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار خطة التأمين لمهرجان الجونة السينمائي، المنعقد حاليا، والتى تعتمد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوفير مختلف الاحتياجات الطبية والصحية اللازمة لذلك.

كما تناولت الوزيرة الإجراءات المتخذة من جانب عدد من الدول التى سجلت ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بكورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة، من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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