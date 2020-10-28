استشاري يحذر من بكاء الأطفال لفترة طويلة: يؤدي إلى نتوء الأحبال الصوتية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:54 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الشاذلي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، إن "بحة" الصوت عرض لأمراض كثيرة بداية من الالتهابات البكتيرية، أو ضمور في الأحبال الصوتية أو وجود أورام حميدة أو خبيثة، مشيرًا إلى ان المريض إذا شعر ببحة صوتية لفترة طويلة تزيد عن 10 أيام، فعليه أن يذهب للطبيب لمعرفة سبب هذا الأمر.

وتابع "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض العادات السيئة التي تؤدي إلى ظهور "البحة" منها: التحدث بصوت عالي، أو التكلم لفترة طويلة دون أخذ راحة أو التعرض للدخان أو التلوث البيئي، والتدخين.

ولفت إلى أن بكاء الأطفال لمدة طويلة قد يؤدي إلى نتوء الاحبال الصوتية لدى الأطفال، مضيفًا أن تناول برشام الاستحلاب لا ينصح به لعلاج "بحة الصوت"، معقبًا: "تناوله لن يحسن الأحبال الصوتية وزيه زي قلته، والعلاج يكون بتناول المشروبات".

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