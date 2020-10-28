نيمار يتعرض لإصابة جديدة

خرج البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مصابًا من مباراة فريقه ضد باشاك شهير التركي، المقامة على ملعب الأخير حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض "نيمار" للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من المباراة ولم يستطيع استكمال اللقاء، وطلب استبداله، حيث دخل زميله باولو سارابيا بدلا منه في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.





ومن المنتظر أن يخضع نيمار جونيور لفحوصات طبية عقب المباراة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن مباريات الفريق الباريسي.





وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير التركي المقامة حاليا بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويلعب باريس سان جيرمان ضمن مجموعة تضم معه مانشستر يونايتد وباشاك شهير، ولايبزيج الألماني، وخسر الفريق مباراته الأولي ضد اليونايتد 2-1.



