مصر للتأمين: استطعنا التغلب على تحديات كورونا في النصف الثاني من العام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:58 م
باسل الحيني
باسل الحيني
أمنية فوزي
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كشف باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، تأثير فيروس كورونا على القطاع، قائلًا إن القطاع تأثر تأثرًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا مثل باقي القطاعات.

وأشار "الحيني"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم تخفيض العمالة في الشركات إلى 50% بسبب فيروس كورونا، مضيفًا أنهم تأثروا بسبب تأثر القطاعات التي يتعاملون معها مع فيروس كورونا، لافتًا إلى أنهم يتعاملون مع قطاع السياحة، والطيران، والنقل، والأغذية، وغيرها.

وتابع: "نحن متقدمون في السنة المالية الحالية عن السنة المالية السابقة رغم جائحة كورونا"، مستكملًا: "استطعنا التغلب على تحديات أزمة كورونا في النصف الثاني من العام الحالي"، مضيفًا: "الخطط الاستثمارية لشركاتنا لم تتغير، ونسعى للبناء والتطوير".




وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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