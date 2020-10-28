"عرض الفتيات لممارسة الدعارة".. القبض على قواد الهرم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع سيدتان بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لإستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحتوائها على صور فتيات وبضع العبارات التى يبدى خلالها عن إستعداده لإحضار فتاتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وتبين أنه بدون عمل، مقيم بدائرة القسم، وبرفقته سيدتان، مقيمتان بمحافظة القاهرة، لإحداهن معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهم الأول أقر بتسهيل وإسغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتان عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضاف بإنشائه الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة السيدتان أيدن ما جاء بأقوال المتهم، كما تم ضبط 3 هواتف محمولة مع المتهمين، أحدهم خاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب.

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