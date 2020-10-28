هالاند يقود هجوم دورتموند أمام زينيت في دوري الأبطال

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة زينت سان بطرسبرج الروسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وكان دورتموند قد خسر أولى مبارياته في دوري الأبطال أمام لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وجاء تشكيل دورتموند على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: رومان بوركي.

 

خط الدفاع: رفائيل جيرورو- ماتس هوملز- مانويل أكانجي- توماس مونييه.

 

خط الوسط: محمود داود- أكسيل فيتسيل- جيوفاني رايان.

 

خط الهجوم: ماركو رويس- إيرلينج هالاند- جادون سانشو.

أخبار تهمك

في بيان رسمي.. بيراميدز يؤكد انتهاء علاقة تركي آل الشيخ بالنادي

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك السابق على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ يوم

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

07:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

08:24 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه