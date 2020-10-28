هالاند يقود هجوم دورتموند أمام زينيت في دوري الأبطال
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:20 م
الفجر الرياضي
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أعلن لوسيان فافر
المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة زينت سان بطرسبرج
الروسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل دورتموند
على النحو التالي:
حراسة المرمى:
رومان بوركي.
خط الدفاع: رفائيل
جيرورو- ماتس هوملز- مانويل أكانجي- توماس مونييه.
خط الوسط: محمود
داود- أكسيل فيتسيل- جيوفاني رايان.
خط الهجوم: ماركو
رويس- إيرلينج هالاند- جادون سانشو.