هالاند يقود هجوم دورتموند أمام زينيت في دوري الأبطال

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة زينت سان بطرسبرج الروسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند قد خسر أولى مبارياته في دوري الأبطال أمام لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وجاء تشكيل دورتموند على النحو التالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: رفائيل جيرورو- ماتس هوملز- مانويل أكانجي- توماس مونييه.

خط الوسط: محمود داود- أكسيل فيتسيل- جيوفاني رايان.

خط الهجوم: ماركو رويس- إيرلينج هالاند- جادون سانشو.