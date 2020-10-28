ببدلة حمراء وبصحبة حمو بيكا وعمر كمال.. لورديانا تعود من جديد

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آثار مؤدي المهرجانات عمر كمال الجدل بسبب مشاركته فيديو جمعه بالراقصة البرايزيلية لورديانا وذلك بصحبة حمو بيكا أيضا.



وتفاجأ الجمهور من وجود الثلاثي في مكان واحد وأشعلت لورديانا الفيديو بالرقص وهي مرتدية بدلة رقص حمراء ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من الجماهير.





يذكر أن الراقصة لورديانا أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك عقب رقصها في ٱحدي صالونات التجميل وهي راقصة برازيلية تعيش في مصر وتحيي أفراح بالفنادق وتعلم الفتيات الرقص من خلال الكورسات.