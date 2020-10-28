في ذكرى ميلاده.. مأمون الشناوي المتحمس للمطربين والموسيقيين الجدد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي، واحد من أشهر شعراء زمن الفن الجميل.

بدأ حياته كصحفي في مجلة روز اليوسف ثم انتقل لآخر ساعة ومن بعدها إلى أخبار اليوم والجمهورية، ثم ركز الشاعر مع كتابة كلمات الأغاني ليألف العشرات من أشهر أغاني كبار النجوم.

كان الشاعر الراحل مأمون الشناوي يتحمس للمطربين والموسيقيين الجدد، ويساعد في تقديمهم إلى الساحة الفنية، ويكتب لهم خصيصًا أجمل الكلمات.

كتب للمطربة عزيزة جلال أغنية "بتخاصمني حبة وتصالحني حبة"، كما لعب دورًا كبيرًا في إنجاح صوت المطرب الشاب الصاعد آنذاك هاني شاكر، وكان يتولاه بالتشجيع والرعاية.

كما كان ساهم مأمون الشناوي في التعريف بالموسيقار سيد مكاوي حتى صار علمًا في مجال التلحين والغناء في مصر والعالم العربي.

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