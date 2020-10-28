حكاية أغنية.. "الربيع" كانت لكوكب الشرق قبل أن يغنيها فريد الأطرش

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي، وهي "الربيع".

بدأت الحكاية قدم هذه الكلمات إلي كوكب الشرق أم كلثوم، لتغنيها خاصة وأنه كان قد تجاوز مرحلة البدايات وسبق أن غني له الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

اتصل بأم كلثوم واتفق معها على موعد وقد أعجبها الموضوع ورحبت به ولكنها طلبت من مأمون أن يقوم ببعض التعديلات والتغييرات في النص المقترح واتفقا على موعد ثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع.

خرج مأمون من بيت السيدة أم كلثوم غير مطمأن لموضوع التعديلات وبالقرب من بيت أم كلثوم التقى مأمون صدفة بفريد الأطرش الذي كان صديقا له والذي كان يسكن في مكان غيرِ بعيد عن بيت أم كلثوم.

فرح فريد بلقاء مأمون ورأى أنه منشغلًا وسأله عن السبب فحكى له مأمون القصة، وأخذ فريد الأغنية وقام بتلحينها وغناها فريد فأصبحت من أشهر أغنياته.

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