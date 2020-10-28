"سوق شيديا بالإسكندرية".. يستقبل المولد النبوي الشريف بتوزيع الشربات بالموز

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ارتبط كل عام في موسم "المولد النبوي الشريف" توزيع الشربات بالموز في مدينة الأسكندرية، وذلك على مدار يومين قبل بدأ الموسم وحتى انتهاءه.

فتجد الأطفال والكبار والسيدات والرجال يوزعون الشربات بالموز على المارة وأصحاب المحلات التجارية، والأسواق والجيران والمواصلات وغيرهم.



وفي "سوق شيديا" بمنطقة كامب شيزار، أحتفل السكندريون بتوزيع الشربات منذ الصباح الباكر يوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر، قبل المولد النبوي بيوم، وتوزيع الجيلي بالموز، وقام "مصطفى" صاحب محل قهوة بأحد الأزقة داخل السوق بتحضير عصير الشربات منذ الصباح الباكر، وتوزيعه على كل من يعمل في سوق شيديا، من جزارين، وبائعي خضار، وبائعي الأسماك، وغيرهم من أصحاب المحال التجارية، والسوبر ماركت.



يقف "مصطفى"داخل قهوته ويحضر بكل حب الشربات لأصدقائه داخل السوق، ويحضر الكاسات البلاستيكية، والثلج ويضع الشربات داخلها وينطلق ليمر على الجميع، ليلقي التحية عليهم، ويعايدهم بالمولد النبوي الشريف.



ويقول "مصطفى" للفجر: أشعر بالسعادة عندما أقوم بتوزيع الشربات على اصدقائي وزملائي في العمل، وهم أهل المنطقة التي أعمل بها.



وتابع عمري ١٩ عام ومنذ صغري وانا احب القيام بهذا العمل، وكنت أوزع الشربات بالموز في منطقتي تحت منزلي، مع أصدقائي وأهلي في الشارع، وكان يساعدني أخي.



"صلي عالحبيب وأشرب شربات روحك تطيب"



هكذا عبر أحد العاملين في السوق عن فرحته بتوزيع الشربات، وقال "للفجر": المولد النبوي الشريف هو يوم عيد لكل المصرين، وكل عام ننتظره للصلاة على النبي محمد، وشرب الشربات بالموز ورؤية الفرحة على وجوه أحبائنا، ولا ننسى حلاوة المولد التي تبهحنا بمذاقها الحلو، وفرحة الاولاد بتناولها.



"فرحتنا من فرحة الناس..مولد أشرف الخلق انهاردة"



وقالت "صابرين" وزوجها صاحبة محل لبيع الأسماك "بسوق شيديا": "لازم نفرح ونوزع فرحتنا على كل الناس، ده يوم ميلاد محمد نبي الخلق"، ونحن ننتظر كل عام المولد النبوي، ويقوم الأطفال بتوزيع الشربات بالموز على الناس في السوق، وعلى كل العاملين به، وهو مصدر بهجة للجميع، وعادات مصرية لها قيمة، ومصدر فرحة لكل الناس.



"كل سنة وانتم طيبين..شربات بالموز لأجل النبي"



ويقول أحد الجزارين العاملين بسوق شيديا، توزيع الموز والشربات مصدر بهجة للكل، فتجد الجميع سعيد ويضحك بمجرد رؤية الشربات يتوزع بيننا، ونحن اعتدنا على هذه العادات الجميلة كل عام، ونحن نشرب الشربات بالموز لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لإحياء ذكراه.



"فرحتنا بمولد النبي متتوصفش..من الصبح بنشرب شربات"



هكذا عبر بائع منتجات الكنافة القطائف عن فرحته بإستقبال المولد النبوي الشريف، قائلًا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة للصلح بين الناس، وفرحة لكل المصرين، وأهل اسكندرية، واعتاد "سوق شيديا" كل عام وفي كل المناسبات على تلك الإحتفالات لأنها تقرب الجميع، وهي مشاركه وجدانية جميلة، والجميع سعيد بشرب الشربات من يد "مصطفى" الذي كان مصدرًا لبهجتنا اليوم.



وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن بداية شهر ربيع الأول هى يوم 18 أكتوبر وفق الرؤية الشرعية التى أكدتها الحسابات الفلكية، وعليه يصبح يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق يوم 12 ربيع الأول عام 1442هجرية، هو يوم المولد النبوى الشريف والاحتفال بذكرى ميلاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم.







