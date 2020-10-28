مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتنافس هذا الموسم عدد كبير من فرق الدوري الإنجليزي على اللقب ويُعد أبرزهم ليفربول ومانشستر سيتي.


ويتصدر فريق إيفرتون ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد مرور 6 جولات بينما يحتل ليفربول حامل اللقب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط، بينما أستون فيلا وليستر سيتي فى المركز الثالث والرابع بنفس رصيد النقاط 12 نقطة.


مواعيد الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي

الجمعة 30 أكتوبر

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


السبت 31 أكتوبر

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة

بيرنلي ضد تشيلسي فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد ويست هام فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.


الأحد 1 نوفمبر

أستون فيلا ضد ساوثهامبتون فى تمام الثانية بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد إيفرتون فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد أرسنال فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير ضد برايتون فى تمام التاسعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة.


الاثنين 2 نوفمبر

فولهام ضد ويست بروميتش فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

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