حقيقة رغبة ليفربول في ضم نجم شالكه

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي نفى حقيقة رغبته في التعاقد مع التركي أوزان كاباك نجم دفاع شالكه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع ليفربول إيكو البريطاني بأن إدارة ليفربول تشعر بالإستغراب والحيرة من التقارير الصحفية التي ربطت الريدز بالنجم التركي البالغ من العمر عشرون عامًا.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن بعض التقارير كانت قد أكدت أن ليفربول يفكر في عدم التعاقد مع أي مدافع في يناير المقبل من أجل تعويض غياب نجم دفاع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ليفربول حقق فوزًا صعبًا على حساب ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين مقاب لا شيء.