بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

موسيماني يطلب ضم مهاجم سوبر 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول، طلب من مسؤولي القلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأبدى المدرب الجنوب إفريقي تحفظه على مستوى المهاجم السنغالي أليو بادجي في الفترة الأخيرة، حيث قام المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بإشراك مروان محسن أساسيا، ودفع بكهربا بديلا له خلال مباراة الأمس أمام الوداد البيضاوي المغربي، في مركز المهاجم الصريح.

من جانبه تقوم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بدراسة العديد من السير الذاتية، لمهاجمين أفارقة داخل القارة، لبحث إمكانية التعاقد مع أفضلهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، في مجموع المباراتين بنتيجة 5 -1.

 

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