بإطلالة غريبة..محمود الليثي يثير الجدل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حرص الفنان محمود الليثي على حضور سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي والذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن تستمر ليوم السبت القادم.

وظهر الفنان "الليثي" بلوك جديد ومختلف حيث آثار من خلاله الجدل بسبب تسريحة شعره الغريبة التي تعجب منها الجمهور.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بإطلالة غريبة..محمود الليثي يثير الجدل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بإطلالة غريبة..محمود الليثي يثير الجدل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بإطلالة غريبة..محمود الليثي يثير الجدل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بإطلالة غريبة..محمود الليثي يثير الجدل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بإطلالة غريبة..محمود الليثي يثير الجدل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بإطلالة غريبة..محمود الليثي يثير الجدل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي

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مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

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