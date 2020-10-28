بعد الإساءة للنبي محمد.. الإسلام السياسي خطر يهدد الجميع (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اجتاح غضب كبير فرنسا وذلك في أعقاب ذبح مدرس على يد مسلم، وخرج الرئيس ماكرون ليعلن أن مصدر الشر هو "الإسلام السياسي"، الذي يهدم ركائز  الجمهورية بشكل منهجي.


بالإضافة إلى ذلك، كانت قد أشارت قناة "مداد نيوز" إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المعركة ضد الإسلام السياسي ستطور، فهي أمنية وتربوية وثقافية.

 

وطرحت القناة عدة أسئلة عبر مقطع فيديو حول استخدام الإسلام السياسي الصناديق الانتخابية للخداع، والشعارات الديمقراطية لترويج أنفسهم في أوروبا ومن ضمنها فرنسا ، فهل تعيد فرنسا تقييمها لجماعات الإسلام السياسي بالمنطقة؟ التي لا تتوانى عن استخدام الدين في القنل والإرهاب، وهل تنتبه فرنسا والغرب إلى أن الإسلام السياسي يتحرك تحت غطاء دول؟ .

 

ونوهت القناة إلى أن الإسلام السياسي السني الإخواني برعاية ومساندة تركيا وقطر، الإسلام السياسي الشيعي برعاية ومساندة إيران، وكلاهما لديه ميليشيات على الأرض ويرويج لديمقراطية كاذبة في الغرب.

 

فالإسلام السياسي خاض معارك فاشلة في السودان ومصر، ولا يزال يحاول في اليمن وليبيا والعراق وغزة ولبنان وتونس،  فهناك حزب الله الإرهابي الذي لم تجرمه فرنسا، وترى أن للحزب شقا سياسيا وآخر عسكريا.

 

وتسائلت القناة أنه في حين تواجد "تنظيم الإخوان" الذي سعى لتدمير الدول العربية، فمتى تعلن فرنسا حزب الله ومن على شاكلته أحزابا إرهابية، لتبدأ أهم خطوة في تجفيف مصادر الشر والإرهاب، وهل نشهد صحوة غربية ضد خطر جماعات الإسلام السياسي؟ وهل تعمل البلدان الإسلامية على ترسيخ الفكر الصحيح للإسلام؟ دين الانفتاح والتسامح والوسطية والاعتدال والخير والعقل والحوار.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مداد نيوز فرنسا ذبح مدرس الاساءة للنبي محمد

أخبار تهمك

مفاجأة.. أنباء عن تأجيل موقعة الزمالك ضد الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 8 ساعات

مد فترة التقدم بطلبات التصالح.. 9 قرارات جديدة من الحكومة

منذ ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ أقل من نصف ساعة

حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ ساعة و نصف

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"القوصي": توحيد الخطاب المرتكز على الحوار والوسطية واجب ديني

زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة الكثيفة "خطر" على الحضارة الأوروبية

مؤلفا "أوراق قطر": الدوحة ترعى الإرهاب وتموله في أوروبا

أكبر أحزاب اليمين الفرنسي يُطالب ماكرون بتجريم الإخوان المسلمين

"الإخوان يواجهون خطر الانقراض".. تحركات دولية لتصنيفها كإرهابية.. وخبراء: ورقة ضغط على تركيا وقطر

ما مصير الإخوان بعد إفشال "الداخلية" لجميع مخططاتهم؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:12 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

02:47 م

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

04:58 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه