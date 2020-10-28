بعد الإساءة للنبي محمد.. الإسلام السياسي خطر يهدد الجميع (فيديو)

اجتاح غضب كبير فرنسا وذلك في أعقاب ذبح مدرس على يد مسلم، وخرج الرئيس ماكرون ليعلن أن مصدر الشر هو "الإسلام السياسي"، الذي يهدم ركائز الجمهورية بشكل منهجي.





بالإضافة إلى ذلك، كانت قد أشارت قناة "مداد نيوز" إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المعركة ضد الإسلام السياسي ستطور، فهي أمنية وتربوية وثقافية.

وطرحت القناة عدة أسئلة عبر مقطع فيديو حول استخدام الإسلام السياسي الصناديق الانتخابية للخداع، والشعارات الديمقراطية لترويج أنفسهم في أوروبا ومن ضمنها فرنسا ، فهل تعيد فرنسا تقييمها لجماعات الإسلام السياسي بالمنطقة؟ التي لا تتوانى عن استخدام الدين في القنل والإرهاب، وهل تنتبه فرنسا والغرب إلى أن الإسلام السياسي يتحرك تحت غطاء دول؟ .

ونوهت القناة إلى أن الإسلام السياسي السني الإخواني برعاية ومساندة تركيا وقطر، الإسلام السياسي الشيعي برعاية ومساندة إيران، وكلاهما لديه ميليشيات على الأرض ويرويج لديمقراطية كاذبة في الغرب.

فالإسلام السياسي خاض معارك فاشلة في السودان ومصر، ولا يزال يحاول في اليمن وليبيا والعراق وغزة ولبنان وتونس، فهناك حزب الله الإرهابي الذي لم تجرمه فرنسا، وترى أن للحزب شقا سياسيا وآخر عسكريا.

وتسائلت القناة أنه في حين تواجد "تنظيم الإخوان" الذي سعى لتدمير الدول العربية، فمتى تعلن فرنسا حزب الله ومن على شاكلته أحزابا إرهابية، لتبدأ أهم خطوة في تجفيف مصادر الشر والإرهاب، وهل نشهد صحوة غربية ضد خطر جماعات الإسلام السياسي؟ وهل تعمل البلدان الإسلامية على ترسيخ الفكر الصحيح للإسلام؟ دين الانفتاح والتسامح والوسطية والاعتدال والخير والعقل والحوار.



