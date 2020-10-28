تعرف على موقف أفشة ومروان محسن من المشاركة مع الأهلي أمام الطلائع
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:01 م
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمد أفشة في جزء من التقسيمة القوية التي أجراها اليوم على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
من جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن أفشة خضع لبرنامج تأهيلي مؤخرًا للتعافي من الإجهاد العضلي، وتواجد اليوم في جزء من التقسيمة المطولة التي أجراها الجهاز الفني للاعبين بعد تحسن حالته.
وقام الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع نظيره الطبي، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد جدا للمرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وشعور بعض العناصر بالإجهاد العضلي.
وفي سياق متصل استكمل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي العام.
وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكدًا تحسن حالة اللاعب واقترابه من إعلان جاهزيته.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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