تعرف على موقف أفشة ومروان محسن من المشاركة مع الأهلي أمام الطلائع









حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمد أفشة في جزء من التقسيمة القوية التي أجراها اليوم على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.





من جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن أفشة خضع لبرنامج تأهيلي مؤخرًا للتعافي من الإجهاد العضلي، وتواجد اليوم في جزء من التقسيمة المطولة التي أجراها الجهاز الفني للاعبين بعد تحسن حالته.





وقام الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع نظيره الطبي، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد جدا للمرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وشعور بعض العناصر بالإجهاد العضلي.





وفي سياق متصل استكمل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي العام.





وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكدًا تحسن حالة اللاعب واقترابه من إعلان جاهزيته.



