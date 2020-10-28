عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الأخري لعدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية.



وقد اطلع السيد الرئيس على جهود إنشاء البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحة سيوة بالصحراء الغربية حيث وجه السيد الرئيس بان تتم عملية تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحي فريد.



كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الاراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطيء شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد، حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والاسراع في استكمال كافة الدراسات الانشائية وفق اعلي المعايير البيئية والهندسية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي مستوي الجمهورية، وبالعاصمة الادارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة، خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط ان يضم مقار السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وقد وجه السيد الرئيس بان يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق اعلي مستوي، وبالتكامل مع إحياء العاصمة الادارية الاخري.

