بدون رونالدو ودي ليخت.. بيرلو يُعلن قائمة يوفنتوس لمباراة برشلونة

أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد لمباراة برشلونة اليوم الأربعاء على ملعب أليانز ستاديوم لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري ابطال أوروبا.









وشهدت قائمة البيانكونيري غياب أربعة من أبرز الأعمدة الرئيسية في تشكيلة بيرلو وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي جورجيو كيليني بالإضافة إلى ماتيس دي ليخت وأليكس ساندرو.









وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي :-





في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.





خط الدفاع: دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دي وينتر، فرابوتا، ريكيو.





خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، بوتانوفا، كولوسيفسكي.





في الهجوم: موراتا وديبالا.



