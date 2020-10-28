محافظ بني سويف: تلقينا 105 ألف و946 طلب تصالح في مخالفات البناء

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صًرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقدم بها المواطنون قد وصل إلى 105 ألف و946 طلبا،مشيرا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين،وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 من أكتوبر الجاري.



وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.



وكانت المراكز التكنولوجية قد استقبلت "اليوم الأربعاء" 1580طلب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع: 515 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف،و 306 طلبا بمركز ناصر،و195طلبا بالواسطى، و287 طلبا بمركز ببا،و 30 طلبا بسمسطا،و47 طلبا باهناسيا و200 طلبات بالفشن.