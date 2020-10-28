تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

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يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، يوم الأحد المقبل، 1 نوفمبر، تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير من عام 2021 المقبل.



وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر"، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة:



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 1 نوفمبر 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021، تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر "المرحلة الثانية"، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مضيفا أنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.



ويتم تسليم الوحدات السكنية وفقا لما يلي:



- تسليم وحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 1 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 57، يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 59، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 5 نوفمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 47، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 49، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد 15 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 54، يوم الإثنين 16 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 95، يوم الأحد 22 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 96، يوم الإثنين 23 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 29، يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 3 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 142، يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 92، يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 93، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 131، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 17 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 137، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 145، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 146، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 136، يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- تسليم وحدات العمارة رقم 67، يوم الأحد 27 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 68، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020.



- تسليم وحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 3 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين 4 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 91، يوم الثلاثاء 5 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 6 يناير 2021.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 7 يناير 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



- - تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 10 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 79، يوم الإثنين 11 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 78، يوم الثلاثاء، 12 يناير 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 13 يناير 2021.



- ويتم تخصيص يوم الخميس 14 يناير 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.