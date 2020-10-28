ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

باتت فرصة عودة أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة والمعار من النادي الأهلي لنهاية الموسم الجاري ضعيفة للغاية من أجل العودة للقلعة الحمراء.









وهدد مستوى الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج المميز خلال الآونة الأخيرة في إستعادة أكرم توفيق خاصةً وأن باب الإحتراف الأوروبي قد تم إغلاقة ما يعني عدم خروج أي من الثلاثي للإحتراف.









وفي حالة تم عودة أكرم توفيق للألي سيكون من الصعب للغاية حجز مكان أساسي في وسط ملعب الأهلي بوجود ثلاثي الفريق المتألق وذلك حسبما أكد مصدر خاص " للفجر الرياضي ".



