"التموين" تطرح حلوى المولد النبوي بتخفيضات تصل إلى 25% (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت هدى جنيدي، مشرف على أحد مراكز المجمعات الاستهلاكية بالجيزة، إن هناك توافر لحلوى المولد النبوي بكميات كبيرة وبأسعار ارخص من الأسواق بـ 20%.

وأضافت هدى جنيدي، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن سعر علبة حلوى المولد وزن الكيلو 20 جنيه، والـ 2 كيلو 40 جنيه، والـ 3 كيلو فاخر بـ 200 جنيه، والـ 5 كيلو فاخر بـ 350 جنيه بخصم 20-25% عن الأسواق.

وتابعت مشرف على أحد مراكز المجمعات الاستهلاكية بالجيزة، أن هناك إقبال شديد على شراء حلوى المولد من المجمعات الاستهلاكية نظرًا لانخفاض أسعارها، معقبة: "مش ملاحقين على الناس".

وأكد إيهاب الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه استعدادا لاستقبال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف تم توفير جميع أنواع حلوى المولد في فروع المجمعات المنتشرة في القاهرة الكبري بتخفيضات 20% إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضاف " الليثي"، في تصريحات صحفية، أنه تم طرح 3 أنواع من الحلويات بسعر 60 جنيه للكيلو المشكل، و120 جنيه ٢كيلو مشكل، و٣كيلو يطرح بـ 200 جنيه، من إنتاج الشركة العامة للمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكميات من الحلويات متوفرة في جميع الفروع، وبأسعار مخفضة وفي حال وجود نقص في أي فرع نتيجة عملية السحب يتم ضخ كميات أخرى.

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