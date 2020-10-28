أذربيجان تعلن مقتل 21 مدنيا وإصابة العشرات بقصف أرمني لمدينة بردعة

أصدرت السلطات في أذربيجان، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه مقتل أكثر من 20 مدنيًا وإصابة العشرات، جراء قصف القوات الأرمنية لمدينة بردعة.

وأفادت النيابة العامة الأذربيجانية، بأن القصف نفذ بصواريخ "سميرتش"، وأسفر عن مقتل 21 شخصًا وأكثر من 70 جريحًا.

واتهمت أذربيجان، الجيش الأرمني باستهداف وسط المدينة الواقعة خارج منطقة نزاع قره باغ بشكل ممنهج بقذائف عنقودية محرمة دوليا.

ومن جانبها، رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك"، الاتهامات الموجهة إلى حكومة يريفان بهذا الشأن، واصفة البيان الأذربيجاني بأنه "باطل وكاذب".

ولم تعلق جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا بعد على هذه الأنباء.