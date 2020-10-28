تعرف على حقيقة إلغاء نظام الكفالة في المملكة
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:26 م
الفجر السعودي
Advertisements
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها تعمل على عديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، سوف يعلن عنها حال جاهزيتها.
وقالت الموارد البشرية ردًا على ما تم تداوله بشأن اتجاه الوزارة لإلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقد عمل منظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد: "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح الوزارة أنها تعمل على عديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جاهزيتها". وأهابت الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.