خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للكهرباء

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:15 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للكهرباء

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء أتاحت شركة الكهرباء المصرية خدمة جديدة للمواطنين وهي إمكانية الإستعلام عن الفاتواتير المستحقة من خلال الإنترنت من المنزل دون الحاجة للذهاب للشركة، وذلك كانوع من الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك منعا للتجمعات.

خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء

- الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء (اضغط هنا).
- الضغط على قسم الخدمات.
- الدخول على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.
- الضغط على اسم المحافظة التابع لها المواطن.
- كتابة اسم المواطن ورقم العداد الخاص به الذي يتكون من 10 أرقام.
- الضغط بعد ذلك على زر استعلام.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء
- الدخول للموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

- الضغط على طرق الدفع.

- اختيار طريقة الدفع سواء من خلال المحمول عبر فودافون كاش، أو من خلال منافذ التحصيل الالكترونية مثل ممكن ومصاري وأمان الفوري، أو مكاتب البريد المصري،أو من خلال المحفظة البنكية.

خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للكهرباء

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