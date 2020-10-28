تعليق ناري من عزيز الشافعي على قرارات اللجنة الأولمبية ضد الزمالك

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الملحن عزيز الشافعي عن استياءه من قرار أصدره مركز التسوية والتحكيم، التابع للجنة الأولمبية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما تم إيقافه مسبقا من قبل اللجنة الأوليمبية لمدة أربعة سنوات.

حيث كتب "الشافعي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"منتظر قرار الأمم المتحدة بشطب الزمالك بجملة قرارات غريبة التوقيت".

في سياق متصل، فتحت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التحقيق في عدة شكاوى رسمية وصلتها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تقدم بها كل من حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لليد أيضًا، بالإضافة إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بشكاوى ضد مرتضى.

كما تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، شكوى ضد رئيس الزمالك، وهو ما فعلته أيضًا لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حيث تضمنت الشكاوي تصريحات هجومية من جانب مرتضى، وتجاوزات تتنافى مع الميثاق الأولمبي، بحسب الشاكين، بخلاف بلاغات نائب رئيس الزمالك، وعضو مجلس الزمالك، والرئيس الأسبق للزمالك.

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