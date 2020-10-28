أستاذ صحة عامة يعلن عن الموعد المتوقع للموجة الثانية لكورونا في مصر (فيديو)

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قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا في العالم أجمع، ولكن الوفيات تقل بنسبة كبيرة.



وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن مصر ما زالت في الموجه الأولى، بينما بعض دول العالم دخلت الموجه الثانية، مشددًا على أن الوضع الصحي في مصر مطمأن، وقد لا تدخل مصر في الموجة الثانية لفيروس كورنا حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وتابع أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن فيروس كورونا مازال يعيش معنا ولم يمت، ولابد من الاهتمام بإجراءات الوقاية بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مع الاستمرار في العمل.



وناشد، المصريين بأخذ مصل الأنفلونزا للحماية من نزلات البرد، مشددًا على أن هذا المصل لا يقي من فيروس كورونا، متوقعًا حدوث الموجة الثانية لكورونا منتصف ديسمبر القادم مع دخول الشتاء والمدارس والجامعات، ولكنها تكون أخف من الموجة الأولى؛ نظرًا للخبرات التراكمية في التعامل مع أزمة كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

