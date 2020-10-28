أستاذ صحة عامة يعلن عن الموعد المتوقع للموجة الثانية لكورونا في مصر (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا في العالم أجمع، ولكن الوفيات تقل بنسبة كبيرة.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن مصر ما زالت في الموجه الأولى، بينما بعض دول العالم دخلت الموجه الثانية، مشددًا على أن الوضع الصحي في مصر مطمأن، وقد لا تدخل مصر في الموجة الثانية لفيروس كورنا حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن فيروس كورونا مازال يعيش معنا ولم يمت، ولابد من الاهتمام بإجراءات الوقاية بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مع الاستمرار في العمل.

وناشد، المصريين بأخذ مصل الأنفلونزا للحماية من نزلات البرد، مشددًا على أن هذا المصل لا يقي من فيروس كورونا، متوقعًا حدوث الموجة الثانية لكورونا منتصف ديسمبر القادم مع دخول الشتاء والمدارس والجامعات، ولكنها تكون أخف من الموجة الأولى؛ نظرًا للخبرات التراكمية في التعامل مع أزمة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العامة ارتداء الكمامه

أخبار تهمك

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ ثلث ساعة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 7 دقيقة

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

أستاذ فيروسات: يجب أن نستعد للموجة الثانية لـ"كورونا"

أستاذ فيروسات يكشف حقيقة انحسار وباء كورونا في مصر

حميات إمبابة: الموجة الثانية لكورونا لن تحدث إلا في هذه الحالة (فيديو)

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا (فيديو)

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة صادمة عن لقاح فيروس كورونا

7 أنواع.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا في مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

03:01 م

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

01:59 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه