فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2020 خطوات ورابط فواتير الخط الارضي برقم الهاتف عبر رابط موقع المصرية للاتصالات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:10 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2020 خطوات ورابط فواتير الخط الارضي برقم الهاتف عبر رابط موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020، ظهرت الآن فاتورة التليفون الخط الأرضي لشهر أكتوبر 2020 خلال الساعات الماضية ويمكن الآن لجميع المشتركين الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر أكتوبر 2020 برقم التليفون من خلال موقع المصرية للاتصالات، ويمكنك سداد فاتورة التليفون المنزلي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات أو من خلال فروع شركة WE كما يمكنك سداد قيمة فاتورة الخط الأرضي من خلال خدمة فوري أو أمان.

إذا لم يتم سداد قيمة فاتورة التليفون حتي منتصف فبراير يتم تحويل الخط الأرضي إلي خط استقبال فقط ولا يتم السماح للعملاء بالقيام بالاتصال، ولهذا يجب سداد الفاتورة قبل منتصف الشهر القادم.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020
يتم صدور فواتير التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي أي كل ثلاث شهور من جانب الشركة المصرية للاتصالات، وفي إطار حرص الشركة على التسهيل للعملاء اتاحت عده طرق للاستعلام عن فاتورة الأرضي سواء من خلال موقع الشركة أو من خلال الخط الأرضي بالاتصال على الخط الساخن 111 وإتباع هذه الخطوات:

- اختيار اللغة العربية لاستكمال المكالمة.
- تحديد اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون.
- ادخال كود المحافظة، وادخال الخط الأرضي.
- السماع والتأكد من الرقم الذي تم إدخالة وبعدها الاستماع لقيمة الفاتورة المستحقة.

ويمكن لجميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن قيمة الفاتورة من موقع الشركة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلي رابط المصرية للاتصالات (اضغط هنا).
- اختيار شخصي من أعلي الصفحة.
- اختيار الاستعلام عن الفاتورة برقم التليفون.
- كتابة كود المحافظة.
- كتابة رقم التليفون الأرضي.
- النقر على أظهر الفواتير.

ونشير إلي أن الشركة المصرية للاتصالات تمنح عملائها مهلة سماح مدتها 30 يوم بداية من منتصف أكتوبر حتي منتصف نوفمبر من دون تطبيق أي عقوبات أو غرامات مالية.

فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2020 خطوات ورابط فواتير الخط الارضي برقم الهاتف عبر رابط موقع المصرية للاتصالات

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