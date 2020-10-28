عاجل ..ارتفاع في سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:08 م
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب في السوق المحلي بمصر ، اليوم الاربعاء28-10-2020 ، ارتفاعات مع حركة ركود في عمليات ببيع الذهب تشهدها المحلات.
وجاء ارتفاع اسعار الذهب في مصر بقيمة 1 جنيه في وقت شهدت فيه
تذبذبات عالمية بين الارتفاعات والتراجعات.
وبحسب اعضاء من شعبة الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 831 جنيها
مقابل 830 جنيها أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها وسعر جرام الذهب
عيار 24 نحو 949 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها.
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