عاجل ..ارتفاع في سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:08 م
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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 حققت اسعار الذهب في السوق المحلي بمصر ، اليوم الاربعاء28-10-2020 ، ارتفاعات مع حركة ركود في عمليات ببيع الذهب  تشهدها المحلات.


وجاء ارتفاع اسعار الذهب في مصر بقيمة 1 جنيه في وقت شهدت فيه تذبذبات عالمية بين الارتفاعات والتراجعات.

 

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-10-2020:

وبحسب اعضاء من شعبة الذهب فإن  سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 831 جنيها مقابل 830 جنيها أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 949 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها.

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الكلمات المفتاحية

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