تعرف على موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي، وذلك في حالة خروج الرجاء المغربي من دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.


وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر :"الأهلي يبحث عن مكان لقيد بدر بانون، والأقرب رحيل جيرالدو، والذي سيرحل بالبيع أو الإعارة".


وأضاف: "جيرالدو سيرحل بكل تأكيد عن النادي الأهلي، وهناك محاولات لتسويقه تمهيدا لقيد بدر بانون، وسيتم فتح باب القيد يوم 4 نوفمبر، لذلك يسعى المسئولين لإنهاء كافة الملفات الخاصة بالصفقات والإعارات".


وواصل: "رحيل نادر شوقي عن الجونة جعل هناك حالة من الارتباك بشأن المعارين من الأهلي، ومدى إمكانية الاستعانة بهم في الموسم القادم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا بدر بانون

أخبار تهمك

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ 38 دقيقة

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يلجأ لحيلة جديدة لقيد "جيرالدو"

الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

01:31 م

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه