تعرف على موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي، وذلك في حالة خروج الرجاء المغربي من دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.









وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر :"الأهلي يبحث عن مكان لقيد بدر بانون، والأقرب رحيل جيرالدو، والذي سيرحل بالبيع أو الإعارة".









وأضاف: "جيرالدو سيرحل بكل تأكيد عن النادي الأهلي، وهناك محاولات لتسويقه تمهيدا لقيد بدر بانون، وسيتم فتح باب القيد يوم 4 نوفمبر، لذلك يسعى المسئولين لإنهاء كافة الملفات الخاصة بالصفقات والإعارات".









وواصل: "رحيل نادر شوقي عن الجونة جعل هناك حالة من الارتباك بشأن المعارين من الأهلي، ومدى إمكانية الاستعانة بهم في الموسم القادم".



