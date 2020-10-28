لبحث التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل السفير البريطاني

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأربعاء، جيفري أدمز سفير بريطانيا بالقاهرة وكريستوفر لارتر قنصل فخري بريطانيا بالإسكندرية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين.





رحب المحافظ بزيارة السفير والتي تعد الزيارة الأولى له بعد جائحة كورونا، مؤكدًا على عمق العلاقات بين الجانبين معربا عن حرصه علي تعزيز وتطوير تلك العلاقات وتبادل الخبرات في كافة المجالات.



كما نوه عن تقدم بريطانيا التكنولوجي وإمكانية الاستفادة منهم في هذا المجال. لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول في وزارة التنمية المحلية لحوسبة كافة الخدمات الحكومية بالمحافظة عن طريق استخدام تطبيقات.GIS



من جانبه أكد السفير على حرص السفارة البريطانية على استمرار التعاون وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع مدينة الإسكندرية، لافتا أن بريطانيا هي أكبر شريك تجاري لمصر.



وفيما يخص مجال التعليم ذكر أن هناك تعاون مثمر بين عدد من الجامعات البريطانية وجامعة الإسكندرية.



