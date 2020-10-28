مارجريت عازر: كلمة السيسي دعوة للسلام وخطاب ثقافي في المقام الاول

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
هنأت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصر والمسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات.

وقالت "عازر" في بيانها، اليوم، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، خطاب ثقافى فى المقام الاول، حيث أكد خلال حديثه بأهمية احترام وتقدير مكانة رموز كافة الديانات السماوية، وأن الدين الإسلامي هو دين تسامح وسلام.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم، قامت علي التسامح لا التعصب، وان النبي محمد صل الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، مُشيدًة بدور المؤسسات الدينية العريقة والأزهر الشريف في نبذ الافكار الهدامة البعيدة كل البعد عن تعليم الاسلام

واحتفلت وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الحمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مارجريت عازر حقوق الانسان بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعة و 18 دقيقة

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ 36 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

سكرتير عام مساعد القليوبية يشارك في إحتفالية قصر ثقافة بنها بالمولد النبوي (صور)

بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بآيات من الذكر الحكيم

وزير الأوقاف: الترجمة الحقيقية لحب الرسول في اتباع سنته وحسن الاقتداء به

شيخ الأزهر: محبة الرسول فرض عين على كل مسلم

شيخ الأزهر: إطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية

السيسي: قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

01:20 م

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

01:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه