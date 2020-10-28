مارجريت عازر: كلمة السيسي دعوة للسلام وخطاب ثقافي في المقام الاول

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هنأت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصر والمسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات.



وقالت "عازر" في بيانها، اليوم، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، خطاب ثقافى فى المقام الاول، حيث أكد خلال حديثه بأهمية احترام وتقدير مكانة رموز كافة الديانات السماوية، وأن الدين الإسلامي هو دين تسامح وسلام.



وأكدت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم، قامت علي التسامح لا التعصب، وان النبي محمد صل الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، مُشيدًة بدور المؤسسات الدينية العريقة والأزهر الشريف في نبذ الافكار الهدامة البعيدة كل البعد عن تعليم الاسلام



واحتفلت وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الحمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.