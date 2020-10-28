تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة مقتل شاب بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم الأربعاء، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة قتل شاب طعنا علي يد أخرين بسبب خلافات بينهم بمنطقة البساتين وإرستل تقرير وافي بها.





كما طالبت بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير عن أسباب الوفاة والوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء الشهود العيان في الواقعة.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفي بأحد شوارع عزبة النصر بمنطقة البساتين وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى علية وآخرين فقام احدهم بطعنة.



