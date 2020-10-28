السفير محمد كاظم يشيد بالقوى الناعمة ودورها في تطوير "آرت دي إيجيبت"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث السفير محمد كاظم نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الشعوب عن مؤسسة آرت دي ايجيبت وما تمتلكه من تنظيم وتطوير.

وقال السفير "كاظم" متحدثا عن مشاركة القوى الناعمة في مؤسسة آرت دي ايجيبت ودورهم الهام من خلال تطوير الأفكار وتحسين الأماكن السياحية وطموحاتهم في المستقبل وذلك من خلال الابتعاد عن الصور المغلوطة والنمطية للقوى الناعمة.

وتحدث الدكتور أحمد عبيد ممثل وزارة السياحة عن الدور التي قدمته آرت دي ايجيبت في تطوير الأماكن السياحية وبذل مجهودهم في سبيل ذلك وتقدم بالشكر للإعلاميين الحاضرين المؤتمر وللصحفيين.

"آرت دي إٌجٌبت" هي مؤسسة فنية وثقافية تهدف إلى الترويج للفن المصري على  الساحة العالمية، من خلال معارضها السنوية لعرض الفن المصري المعاصر في
المواقع التراثية التي تربط بين الماضي العريق لمصر وحاضرها.

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