مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين عمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أفريقيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:15 م
مجلس السلم والأمن الأفريقي
مجلس السلم والأمن الأفريقي
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أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي، قرارًا بالإجماع يدين عمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أفريقيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وقد ترأس السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، جلسة مفتوحة لإحياء الذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 حول أجندة المرأة والسلم والأمن.

 

وشارك في الجلسة المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمرأة والسلم والأمن، وعدد من الشركاء الدوليين، والمُنظمات الأممية، ومنظمات المرأة بأفريقيا.

 

وأشار السفير أسامة عبدالخالق إلى خصوصية الجلسة في ضوء تزامنها مع الذكرى الـ20 لاعتماد القرار رقم 1325 والذكرى الـ25 لإعلان وبرنامج عمل بكين، وما يُتيحه ذلك من فُرصة للإطلاع على التقدم المُحرز، وكذا التحديات التي تُواجه التنفيذ خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

ونوه بالدور الأفريقي الرائد في قيادة وتنفيذ أجندة 1325 عبر دور ناميبيا في صياغة هذا القرار التاريخي، واعتماد المجلس مُنذ عامين للإطار القاري للتقارير والنتائج، وتعيين مبعوثة خاصة، واستحداث برنامج مُتخصص بالمُفوضية للنوع والسلم والأمن، وتأسيس شبكة الوسيطات الأفريقيات (FEMWISE)، وإلى قيام ما يقرُب من 30 دولة أفريقية بإعداد خطط عملها الوطنية لتنفيذ القرار الأممي.

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