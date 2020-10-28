الطالع الفلكى الأربِعَاء 28/10/2020..صَبَاح التَّفَاؤل!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَل.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 18 بَابَه قبطى ، 28 تِشْرين أوَّل رُومى ، 11 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -كل مَبَشُوفِك بَحِسّ بحيويّة ونشاط ، حتى الرحلة اللى بَأضّيها معاكم بِتْمرّعليّا فلحظة.(سعيد عبد الغنى من فيلم حب فوق السحاب-1986)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر ، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر بمشيئة الله تَعَالى على بذل المجهود مهما بدا شاقاً ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى بمشيئة الله تَعَالى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب ، حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ، تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الثور: إن كنت على وشك الولوج لمياه جديدة فَضَعْ إصبع قدمك أولاً لتختبر برودة المياه ، هذا أفضل من قفزك فجأة لمكان لاتعرفه لتُصاب بلطشة برد.





برج الجوزاء: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج السّرطان: إهتم بهندمة مظهرك الخارجى قبل مقابلة واردة ، رُبّما كانت تجارة أو وظيفة ورُبّما إتفاق يضمن دخولك للقفص الذهبى.





برج الأسد: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتديها ، قم بارتداء النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.





برج العذراء: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: قم باختيار ملابس أنيقة وعطور مُنعشة فتمسكك بأنك رجل كادح لا يعنى إهمال مظهرك فالعيْن تعشق قبل القلب أحياناً.





برج العقرب: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج القوس: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الجدى: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ،هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج الدّلو: راجع عملك أو مستنداتك ثلاث مرات قبل الإنتهاء منها أو التوقيع عليها ،ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة قد تكون سبباً فى إنقاذك من خطأ كبير.





برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة أو أموال فقدت الأمل فيها واردة ، بادربقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة إن كانت الإشارات إيجابيّة.



