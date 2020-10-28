"القومية للتأمين": خطة لصرف المعاشات بالكارت الذكي اللاتلامسي (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف المعاشات له تاريخ، إذ جرى اتخاذ قرارات تاريخية في هذا الأمر سواء فضل التشابكات المالية مع وزارة المالية أو قانون التأمينات الجديد، مشددًا على أن الهيئة تتعامل مع كل بيت في مصر تقريبًا.





وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء: "لدينا نحو 10.5 مليون صاحب ومستحق معاش يتعاملون لدينا و13 مليون شخص مؤمن عليهم وبعدها سيصبحون من أصحاب المعاشات، ولو كانوا يعولون أسر تتكون من أربعة أفراد فإننا سنكون نتعامل مع قرابة 100 مليون شخص".





وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بشكل واضح وصارم بتغيير الصورة الذهنية بخصوص التأمينات، الموجودة لدى المواطنين وذلك على مستوى حسن التعامل مع الجمهور، وبالفعل جرى وضع محاور لتطوير الهيئة.





وواصل: "نتعامل مع كمية ضخمة من المستندات والأوراق لذلك كان أول ما وجه به رئيس الجمهورية هو أن تتحول الهيئة إلى التعامل مع الورق، مش عاوزين المواطن يتعذب بين المكاتب عشان يجيب الورق".





وأكد، أن إدارة الهيئة تعكف على تصميم وتحويل النظام الآلي لإتاحة منصة إلكترونية تمكن أي مواطن الدخول عليها باستخدام هاتفه النقال للحصول على الخدمات التي يطلبها دون الذهاب إلى مقر الهيئة.





وشدد، على أن الهيئة ستكون نموذجا يحتذى به من قبل قطاعات الدولة في ملف التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كلف أيضًا بتطوير مكاتب الهيئة لكي تصبح على غرار مقار الشركات العالمية: "سيكون لدينا أماكن لائقة وصالات انتظار ومعاملة أدمية للمتعاملين معنا وبخاصة أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، وسنكثف التعاون مع الهيئة القومية للبريد في هذا الملف".



