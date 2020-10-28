كامل الوزير: أهمية كبيرة لتوطين صناعة النقل في مصر

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان، في إطار اهتمام وزارة النقل بتوطين صناعة النقل في مصر وتشجيع وتدعيم القطاع الخاص المصري الوطني.





وشاهد الوزير خطوط إنتاج كافة أنواع الأتوبيسات والميني باصات كما شاهد أول إنتاج للمصنع من الأتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية وأول إنتاج للمصنع من الميني باصات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي صنعت بأيدي مصرية.





وأكد على أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وعلى أهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التي تساهم في توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.



