موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
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يرفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المخاطرة بالثلاثي علي معلول ومحمد مجدي "أفشة" ومروان محسن في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويعاني علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يشتكى أفشة ومروان محسن من إجهاد عضلي.

ويخوض ثلاثي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر بشكل يومي، حيث يرفض موسيماني الدفع بهم حال اكتمال جاهزيتهم من أجل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.


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