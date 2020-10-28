"قصر ثقافة قنا" يطلق مسابقة "مبدعي المستقبل".. تعرف على المجالات

أعلن فرع ثقافة قنا، فتح باب تلقي أعمال الموهوبين في مسابقة "مبدعي المستقبل – كاتب ورسام"، للعام المالي 20202021 ونظرًا لظروف جائحة كورونا فإن المسابقة مفتوحة للمترددين على قصور وبيوت ومكتبات الثقافة الجماهيرية للناشئة والموهوبين وطلاب المدارس بمختلف مستوياتها التعليمية.





مجالات التسابق وشروطها:

- المسابقة في تأليف القصة القصيرة – كتابة الشعر – رسوم الأطفال

- حرية اختيار الموضوع، بحيث لا يمس قيم المجتمع وثوابتَه

- أن تكون القصة من إبداع الطالب، وليست نقلًا من الغير، على ألا تقِل القصة عن صفحة، ولا تزيد عن صفحتين، مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وعلى الكمبيوتر

- أن تكون القصيدة من إبداع الطالب، وليست إلقاءً ولا منقولة من الغير، وتكون باللغة العربية الفصحى، ومكتوبة بالكمبيوتر

- في رسوم الأطفال، أن تكون اللوحة في مقاس (A4)

- يقدم المتسابق العملَ مرفقًا به بطاقة تعارف معتمَدة من الفرع ببياناته كاملة، الاسم رباعي، رقم التليفون، العنوان كاملًا، تاريخ الميلاد، عنوان العمل المشارك به.

- يقوم ولي الامر بتقديم إقرار موقّع على صورة بطاقة الرقم القومي، أن العمل من إبداع ولدِه، مقِرًا بحرية الهيئة في طبع ونشر العمل.

- ترسل الأعمال (القصة والقصيدة) أو تسلّم باليد إلى قصر ثقافة الطفل بقنا أو قسم الثقافة العامة في موعد غايته 15112020

- سيتم تشكيل لجنة بمعرفة الفرع لاختيار الأعمال الفائزة (7 قصص، 7 قصائد، 20 لوحة)

- سيتم نشر الأعمال الفائزة، في مجلة "كاتب ورسّام"، كما سيتم تصعيدها للتسابق على مستوى الجهورية.