"الخطة العايمة" يتصدر الإيرادات اليومية بـ 112 ألف جنيه

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مازال فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني، متصدرًا لقائمة إيرادات الأفلام المطروحة حاليًا بدور العرض السينمائي، حيث بلغت إيراداته أمس 111 ألفًا و765 جنيهًا، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



"الخطة العايمة"، بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج وائل عبدالله.



وتدور أحداث الفيلم حول شخصين كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه، وتتوالى الأحداث في جو من الكوميديا والتشويق.



وجاء في المركز الثاني فيلم "زنزانة 7"، حيث بلغ عدد إيراداته نحو 41 ألفًا و935 جنيها، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، بطولة عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.



وجاء فيلم "توأم روحي" في المركز الثالث، حيث بلغت إيراداته نحو 42 ألفا و702 جنيهًا، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل،

وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ويدخل بعد ذلك في أزمة نفسية نتيجة شعوره بالذنب بعد رحيلها، وبسبب ذلك يتردد على عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا.



وجاء فيلم "الغسالة" في المركز الرابع، حيث حقق إيرادات نحو 6 آلاف و22 جنيهًا، وهو بطولة فيلم محمود حميدة، وشيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وهو من تأليف عادل صليب.



وتدور أحداث فيلم "الغسالة" في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.