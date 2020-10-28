بالصور .. حملة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة القاهرة الجديدة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قلد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على شارع النصر ومنطقة الزلزال بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبمشاركة الإدارات المختصة والشرطة المعنية بالمدينة.


وقال المهندس أمين غنيم: أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بشارع النصر ومنطقة الزلزال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفاً أنه أثناء الحملة اعترض عدد كبير من المخالفين فى محاولة لإيقاف الحملة ولكن محاولتهم باءت بالفشل واستكمل الجهاز حملته على أكمل وجه.

وأكد المهندس أمين غنيم،  أن تلك الحملة سوف تتبعها عدد من الحملات المكثفة، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، مشدداً على الحزم في تطبيق القانون على الجميع.

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مدينة القاهرة الجديدة اجراءات قانونيه إزالة الاشغالات والتعديات

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