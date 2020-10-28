السيسي: نرفض أي أعمال عنف أو إرهاب تحت شعار الدفاع عن الدين ورموزه

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه ففي جميع الديانات يوجد المتطرفين الذين يسعون لإذكاء روح الفتن وإشعال نار الغضب والكراهية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، أن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصارًا لحرية الاختيار والاعتقاد والفكر ولكنها ليست حرية مطلقة.

وأكد، أن سيرة الرسول الكريم ﷺ لا يمكن أن يمسها قول أول فعل، معربًا عن رفضه القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب تصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين والرموز الدينية، فجوهر الدين هو التسامح.

وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

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