شيخ الأزهر: إطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعلن الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالعديد من لغات العالم.

كما أعلن "الطيب"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق الرسول –صلى الله عليه وسلم- وإسهاماته الكبرى التاريخية.

وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

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