ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 14.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5441.24 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 19.560 نقطة ليصل إلى مستوى 5999.08 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4337.53 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4376.52 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 92.2 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5029 صفقة.









وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.