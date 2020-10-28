ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 14.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5441.24 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 19.560 نقطة ليصل إلى مستوى 5999.08 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4337.53 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4376.52 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 92.2 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5029 صفقة.
وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.
وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.94%، يليه سهم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 7.96%، ثم سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.51%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.19% يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5.06%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 5%.
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