انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مقر تابع للأمم المتحدة جنوبي لبنان بحضور أممي ووساطة أمريكية.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر عسكري لبناني، أن جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ في الـ 28 من أكتوبر الجاري

أكد مصدر بمنظمة الأمم المتحدة، بدء المحادثات بين فريق لبناني وآخر إسرائيلي بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، ترعى الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن لبنان عن تشكيل الوفد ال​لبنان​ي الذي سيشارك في التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​الجنوبية مع إسرائيل.

ويتألف الوفد اللبناني من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.