المجلس الأوروبي: وضع تفشي كورونا في القارة الأوروبية "خطير ومقلق"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، إن وضع تفشي فيروس كورونا في القارة الأوروبية "خطير ومقلق"..

 

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: "نحتاج لكفاءة أكبر في التصدي لتفشي كورونا وإلا سنشهد إغلاقات منهجية في الشهور المقبلة"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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