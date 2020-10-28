ميلانيا تكشف سبب استخدام ترامب لموقع تويتر بصورة مستمرة

كشفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، عن سبب استخدام زوجها لموقع تويتر بصورة مستمرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقالت ميلانيا ترامب، خلال مشاركتها في أول فعالية تنظّمها لوحدها من دون أن يحضرها الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة بعد أسبوع: "أنا لا أتّفق دائماً مع طريقته في قول الأمور".

وأوضجت ميلانيا ترامب، أمام حشد من أنصار زوجها في أتغلين ببنسفلانيا، إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في الاستحقاق المرتقب في الثالث من نوفمبر، سبب استخدام زوجها لموقع تويتر بصورة مستمرة "لكن من المهم بالنسبة له أن يتحدّث مباشرة إلى الناس".

وأضافت ميلانيا: "دونالد مقاتل. هو يحبّ هذا البلد ويقاتل من أجلكم كلّ يوم. ولأول مرة في التاريخ، يمكن لمواطني هذا البلد سماع رئيسهم بشكل مباشر وفوري كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ويذكر أن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها السيدة الأولى، من دون زوجها، في تجمّع انتخابي في إطار حملة إعادة انتخابه التي أطلقها في يونيو 2019.

وعدلت ميلانيا ترامب، الأسبوع الماضي عن المشاركة في تجمّع انتخابي مع زوجها بسبب "كحّة مستمرّة" كانت لا تزال تلازمها من جراء إصابتها بكوفيد-19.